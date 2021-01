Il dolce bacio di Catherine Zeta Jones e Michael Douglas, sposati da vent’anni

Vent’anni di matrimonio e non sentirli. Catherine Zeta Jones posta la foto del bacio al marito Michael Douglas, Passano gli anni, l’amore no

È ancora un grande amore. Lo dimostra la foto postata su Instagram da Catherine Zeta-Jones, un bacio dato al marito Michael Douglas. L’attrice 51enne ha condiviso un bacio dato al marito 76enne in riva al mare. Catherine Zeta-Jones tiene con le mani il volto dell’attore due volte vincitore dell’Oscar. I loro visi sono invecchiati, il sentimento rimane intatto.

«Non posso esprime più gentile segno d’amore che questo dolce bacio», scrive la star di origine gallese nella didascalia



prendendo in prestito le parole di William Shakespeare. La foto arriva 15 giorni dopo l’arrivo del secondo nipote di Douglas. Il figlio maggiore, Cameron, nato dal suo primo matrimonio, ha avuto un bambino, Ryder, dalla sua compagna, Viviane Thibes; i due sono già genitori di una bambina di tre anni.

Lo scorso novembre Catherine Zeta Jones e Micheal Douglas hanno festeggiato i vent’anni di matrimonio. L’attore ha condiviso allora un audio con il racconto di come ha conosciuto la moglie dopo averla vista nel film Zorro, nel 1998. «Ti amerò sempre e per sempre» ha scritto lui. L’attrice ha invece postato le immagini degli anni passati insieme. «Vent’anni fa oggi io e Michael ci siamo sposati! Che notte magica e anche le 7304.85 notti e giorni dopo» ha scritto lei. Non che non ci siano stati problemi nel loro percorso, ma la coppia è sempre riuscita a superarli.

I due attori hanno due figli insieme Dylan, nato nel 2000, e Carys, classe 2003. Il viso di Carys Douglas, i capelli lunghi e castani, gli occhi tirati verso l’alto, è la copia di quel che un tempo è stato il viso della madre. Molti la considerano fra i giovani da tenere d’occhio a Hollywood, ma per ora la sua vita, anche per volontà dei genitori, è rimasta molto riservata. Nel 2021 diventa maggiorenne, chissà che non sia il suo anno oltre a quello ancora pieno d’amore di mamma e papà.





Chiara Pizzimenti, Vanityfair.it