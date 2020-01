«Troppo magra»: il ritorno di Adele nel segno dell'(ennesima) polemica social

Le foto pubblicate su TMZ mostrano la cantante in vacanza ad Anguilla, ma molti fan si dicono preoccupati del suo dimagrimento

Bella, sorridente, pronta a ricominciare. Il 2020 è per Adele l’anno della rinascita: dopo il divorzio dal marito Simon Konecki, la cantante britannica si concede una vacanza nei Caraibi orientali insieme al collega Harry Styles e al conduttore James Corden. Le foto pubblicate da TMZ ad Anguilla, però, sollevano un polverone da parte dei fan che commentano il dimagrimento dell’artista con una certa preoccupazione. Secondo alcuni, infatti, Adele avrebbe perso troppo peso e trasmetterebbe l’immagine di una donna non in perfetta salute.

«E questa sarebbe Adele? Qualcuno le dia da mangiare, è così magra e non poi così sana», scrive qualcuno su Twitter mentre altri la paragonano all’attrice Sarah Paulson. Tra chi si chiede come abbia fatto a perdere così tanti chili e chi pensa che la svolta sia legata proprio alla fine del suo matrimonio, è fuori discussione che Adele non abbia mai pace. Prima la criticavano dicendo che era troppo in carne e ora che è troppo magra: le pressioni che l’hanno tanto fatta soffrire in passato continuano con insistenza a infierire sulla sua vita e TMZ si chiede se un giorno il pubblico non avrà più niente da ridire su di lei e sulla sua forma fisica.

Che fosse dimagrita, dopotutto, non è qualcosa di nuovo. Già alla festa di compleanno di Drake, Adele aveva mostrato la sua nuova linea, al punto che qualcuno aveva addirittura dubitato che fosse lei. Forse, al di là delle discussioni sul suo aspetto, bisognerebbe tributare l’artista per le milioni di copie vendute grazie ai suoi dischi, per il premio Oscar conquistato per Skyfall e, soprattutto, per quella voce così potente che è riuscita a raccontare, in maniera encomiabile, l’amore e la malinconia, la tristezza e il bisogno di andare avanti.



