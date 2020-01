Grande Fratello Vip, c’è anche una miss Italia: Carlotta Maggiorana nella Casa

A due giorni dal via, il cast di “Grande Fratello Vip” va ormai completandosi. L’ultimo nome che si aggiunto tra gli inquilini della Casa è quello di un’ex Miss Italia: Carlotta Maggiorana, vincitrice del concorso di bellezza nel 2018. Con lei salgono a 19 i vip arruolati da Alfonso Signorini fino a questo momento ma potrebbero esserci ancora sorprese.

L’elezione della Maggiorana aveva fatto discutere per via di alcune foto piccanti fatte dalla Miss prima di partecipare al concorso. Alla fine il titolo le era stato confermato ma questo episodio può far pensare che Carlotta potrebbe portare nella casa un’ulteriore dose di pepe a una pietanza che si preannuncia già saporita…



(tgcome24.mediaset.com)