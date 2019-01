Melissa Satta in vacanza da single a Dubai

le immagini postate non lasciano dubbi

Si moltiplicano le voci sulla crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. L‘ex velina ha condiviso sui social network le foto delle sue vacanze e del suo Capodanno a Dubai da sola con il figlio Maddox. Le immagini sembrano non lasciare dubbi: non solo i due non si vedono insieme sui social ormai da diverso tempo, ma hanno anche trascorso il Natale separati.

Il calciatore ha cantato su Instagram “No love”, postando in rete un video inequivocabile. Il settimanale Chi ha parlato di problemi legati alla lontananza: lui vive a Modena, per impegni sportivi, lei a Milano. Pare inoltre che il calciatore si sia risentito con l’ex moglie, per cercare di riconciliare i rapporti tra di loro, soprattutto per il bene del figlio.

L’ex velina ha detto in più occasioni: «Sono ancora sposata finché avrò la fede al dito», ma i due sembrano sempre più lontani. E intanto lei mostra il suo fisico statuario in bikini in riva al mare o i suoi giri avventurosi in mezzo al deserto. Tanti sorrisi e forse qualche sguardo un po’ malinconico. Staremo a vedere.

Il Messaggero