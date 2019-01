Belen incontra per caso a Milano la fidanzata di Stefano De Martino

Belen Rodriguez incontra la fidanzata del suo ex marito Stefano De Martino, Chiara Scelsi. L’ex ballerino di “Amici” ha messo fine alla sua relazione con l’influencer Gilda Ambrosio per fidanzarsi con la Scelsi, modella di 22 anni. La coppietta è stata sorpresa da “Chi” dopo una passeggiata mentre si ferma in un ristorante per pranzare. Dopo aver consumato il pasto i due neo fidanzati si dividono e Chiara sceglie di entrare in una boutique del centro di Milano per dedicarsi a una sessione di shopping.

Nel negozio la Scelsi incrocia per caso proprio la ex del suo attuale compagno, Belen Rodriguez. La showgirl, evidentemente di casa, sorride con lo staff per poi uscire con una grossa busta accompagnata dal figlio Santiago e sembra non notare la presenza della sua “rivale”…

Il Messaggero