Avengers Endgame, possibile addio di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man

L’attore compare nel quarto appuntamento sul grande schermo per gli amanti dei supereroi, in sala il 29 aprile. Ma la sua partecipazione potrebbe essere l’ultima. Il contratto dell’attore con Marvel è in scadenza quest’anno

Quella di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man in Avengers Endgame potrebbe essere l’ultima. Il contratto dell’attore con la Marvel è in scadenza quest’anno e la pellicola attesa per il 24 aprile potrebbe quindi dal personaggio che ha rilanciato la star nel 2008, dopo un periodo difficile, segnato anche da problemi con la droga. Robert Downey Jr., candidato due volte agli Oscar, ha vestito l’armatura del supereroe Iron Man per tre film a lui dedicati, ma lo ha anche portato in scena in molte apparizioni nei film degli Avengers. Con loro, il prossimo appuntamento in sala è fra tre mesi, quando uscirà l’atteso quarto episodio. Ma quelle che potrebbero riguardare Downey Jr non sono le uniche novità nel mondo Marvel. Anche i contratti di Chris Evans (Capitan America) e Chris Hemsworth (Thor) sono in scadenza quest’anno. Mentre avrà un suo film Brie Larson con Capitan Marvel, per un’avventura ambientata negli anni ’90, in sala a marzo.

SkyTG24