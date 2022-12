Sanremo 2023, Jalisse esclusi per il 26esimo anno consecutivo: “Ma non ci fermiamo!”

Il duo ha commentato sui social l’ennesimo “no” ricevuto: da quando hanno vinto nel 1997 non sono più riusciti a partecipare al Festival

Anche al Festival di Sanremo 2023 non ci saranno.

I Jalisse sono stati esclusi per la 26esima volta consecutiva in quello che è diventato quasi un tormentone ogni volta che si avvicina l’annuncio dei Big in gara. Il duo ha commentato la cosa con ironia e fair play con un post su Instagram. “26 no, ma non ci fermiamo – hanno scritto -. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!”.

Niente Sanremo 2023 quindi per Alessandra Drusian e Fabio Ricci. I Jalisse provano a entrare al Festival da quel 1997 in cui vinsero a sorpresa con “Fiumi di parole”. Ogni anno il duo ha proposto un suo brano vedendosi sempre preferire qualcun altro. Neppure l’arrivo di Amadeus al timone del Festival è bastato. Eppure il conduttore li aveva scelti per la prima edizione della sua trasmissione “Ora o mai più“, nel 2018, dove vinsero una puntata e arrivarono secondi nella classifica generale.

Nel loro post i Jalisse hanno ricordato comunque come Sanremo non fosse l’unico progetto in cantiere. “Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio “Noi l’unica salvezza” (di cui Tgcom24 ha proposto l’anteprima video – ndr) che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su YouTube, domani sera (luned 5 dicembre – ndr) su Cine 34 il film di Maurizio Battista “4 Misteri ed un Funerale” con la nostra colonna sonora e musiche inedite”.