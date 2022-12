Myrta Merlino, addio La7? Le parole di Urbano Cairo

Myrta Merlino vola a Mediaset come ritengono gli ultimi rumors o rimarrà a La7? Sentito da Affaritaliani.it, Urbano Cairo nega le voci sull’addio della conduttrice de L’aria che tira. Alla domanda se è vero che la Merlino è in partenza da La7, l’editore ha risposto con un secco “no”. Inolte, Cairo nega anche possibili problemi con il manager Lucio Presta – nuovo agente della Merlino – etichettando le voci a riguardo come “forzature e montature giornalistiche”.

“È passata con la scuderia di Lucio Presta, cioè il tele-agente che non ha mai chiuso un contratto con La7 (e forse mai lo chiuderà)”, ha scritto Dagospia. Questo potrebbe indicare un nuovo orizzonte professionale per Myrta: “Vuole andare a Mediaset ma sogna un programma settimanale, non una striscia quotidiana”. A La7, intanto, Cairo starebbe già ragionando sul nome del suo sostituto (o sostituta): i più quotati, secondo Dago, ci sarebbero David Parenzo e Marianna Aprile.

Di certo il clima nella redazione de L’aria che tira non è dei migliori. Dopo il susseguirsi di voci che parlavano di comportamenti “incivili e maleducati” della presentatrice con gli addetti ai lavori di La7, è arrivato anche il comunicato sindacale ufficiale che è stato rilasciato giovedì 1° dicembre dall’Rsu.