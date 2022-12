I cantanti di Sanremo 2023, Amadeus annuncia le sue scelte

Anche stavolta opta per un cast eterogeneo ed ecumenico che va da Mara Sattei e Mr Rain ai Cugini di Campagna. Entusiasmo per il ritorno all’Ariston delle sorelle Paola e Chiara Iezzi e dei “giganti” Giorgia e Marco Mengoni

Oggi i nomi e domenica 16 dicembre, in occasione della finale di Sanremo Giovani, i titoli delle canzoni dei 22 cantanti in gara alla 73ma edizione del Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all’11 febbraio. Amadeus, prima di rivelare le sue scelte, ribadendo sono state fatte su oltre 300 proposte, ha sottolineato che nell’edizione del 2022 i giovani in gara sono saliti da due a tre e nella prossima edizione saranno addirittura sei: “Mai accaduto -aggiunge il conduttore e direttore artistico- e significa che la metà dei finalisti andrà all’Ariston per un totale di 28 canzoni in gara”.

IL COMMENTO

Un viaggio vario ed entusiasmante con qualche azzardo. Diciamolo che parecchi dei nomi che Amadeus ha scelto per l’Ariston nel 2023 circolavano da giorni: Marco Mengoni , Giorgia, Elodie, Mr Rain, Colapesce e Dimartino, Levante e Paola e Chiara erano già con la chiave dell’hotel in mano. Però ci sono state sorprese vere, almeno per me, e mi riferisco a Mara Sattei, Articolo 31, Ariete e Ultimo, che avrà così l’opportunità di cancellare uno dei rari momenti opachi della sua carriera. Non poteva mancare il rappresentante della quota older che a ‘sto giro coinvolge i Cugini di Campagna che, poco più di un anno fa espressero il desiderio di celebrare sul palco dell’Ariston i 50 anni del loro brano cult Anima Mia: Amadeus non solo li ha accontentati ma li porta pure in gara: per loro è la prima volta! Oltre a Paola e Chiara il Festival riunisce anche gli Articolo 31. A dire il vero negli ultimo tour di J-Ax c’era, in scaletta, l’oasi dei ricordi, ma stavolta c’è una ufficialità diversa. Non vedo l’ora di ascoltare Elodie e Levante, che per altro è da lungo tempo ai margini della musica, convinto che porteranno, oltre a una bella canzone, la fierezza dell’arte. Chissà che Amadeus, supportato da Gianni Morandi e Chiara Ferragni, non riesca a restituirci il Gianluca Grignani che abbiamo conosciuto proprio su questo palco e che poi la vita ha portato un po’ alla deriva. Riappare, non si sa da dove, Anna Oxa che l’Ariston lo conosce bene. Autorevolezza e autorialità con Colapesce e Dimartino che ci accompagneranno oltre la loro musica leggerissima e con i Coma Cose, freschi di un nuovo album e di infinita energia. Occasione superba per LDA, Lazza e Rosa Chemical per aprirsi a un pubblico nuovo e ampio e per Tananai per confermare che da un ultimo posto (o quasi) si può avviare un percorso importante, talvolta eccezionale come ci insegnano i grandi bocciati del Festival Vasco Rossi e Negramaro. Ovviamente qui si ragiona su dei nomi, su delle aspettative e, perché no, su preferenze personali. Per una riflessione più profonda bisognerà attendere i pre-ascolti. E in quell’occasione certe scelte potranno essere più chiare. O confermarsi totalmente oscure.

BIG IN GARA

Giorgia

Marco Mengoni

Articolo 31

Elodie

Colapesce e Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

Mr Rain

Cugini di campagna

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo