Francesca Cipriani si è sposata, guarda quanti vip alle nozze

A Roma il sì con Alessandro Rossi: tra gli ospiti anche MYSS KETA, Alex Belli, Delia Duran e Aldo Montano

Francesca Cipriani ha realizzato il suo sogno e ha sposato Alessandro Rossi.

La coppia si è giurata amore eterno nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma, mentre il ricevimento ha avuto luogo in un castello alle porte della Capitale. La sposa era esplosiva come sempre, con un abito bianco scollatissimo a esaltare il décolté. Alle nozze erano presenti tanti amici vip della coppia, da Alex Belli e Delia Duran alla vincitrice del “Grande Fratello Vip” Jessica Selassié con le sorelle Lulù e Clarissa, e poi Manila Nazzaro, Aldo Montano, Carmen Russo, MYSS KETA, e tanti altri.

Le nozze romantiche

Gli ospiti vip hanno atteso l’arrivo degli sposi nella Basilica tutta addobbata con fiori freschi. Francesca Cipriana era emozionatissima nel suo abito da sposa bianco, con corpetto di pizzo scollatissimo e gonna dallo spacco vertiginoso. Agli ospiti è stato dato un kit che comprendeva riso e fazzoletti per asciugarsi le lacrime. La festa è proseguita in un castello subito fuori Roma, dove gli ospiti sono stati accolti in un’atmosfera magica. La sala del banchetto era allestita con fiori freschi sulle sfumature del bianco e del rosa e lampadari chandelier di cristallo. I tavoli avevano nomi di buoni sentimenti: altruismo, generosità… Il menù comprendeva piatti gustosi tra cui carpaccio di zucca in carpione, carpaccio di girello di vitello, raviolo ai porcini con gamberi, risotto allo champagne e filetto di vitello.

Gli ospiti

Gli ospiti erano numerosi, e molti di loro hanno condiviso con Francesca Cipriani l’esperienza al “Grande Fratello Vip”. C’erano Manila Nazzaro, Raffaella Fico, Patrizia Pellegrino, Giammaria Antinolfi con Federica Calemme. Delia Duran e Alex Belli si sono lasciati andare a balli sensuali, Carmen Russo si è scatenata nelle danze con Enzo Paolo Turchi, MYSS KETA (che ha collaborato con la sposa a una canzone di “Club Topperia”) ha offerto agli ospiti un’esibizione al microfono. E poi Sophie Codegoni in dolce attesa di una bimba, Giacomo Urtis con una lunga chioma bionda, Guenda Goria con Mirko Giancitano, Aldo Montano insieme alla moglie Olga Plachina, Iconize, Samy Youssef. Piccolo giallo per quanto riguarda il testimone della sposa: avrebbe dovuto essere Alfonso Signorini che, però, non si è presentato alla cerimonia (i motivi non sono noti). Il giornalista è stato sostituito in extremis da Giucas Casella.



La proposta di nozze

Alessandro Rossi aveva chiesto la mano a Francesca Cipriani durante il “Grande Fratello Vip” e lei aveva accettato con un’esplosione di entusiasmo. La coppia si è conosciuta nel 2021 durante una cena tra amici: per lui è stato colpo di fulmine e il corteggiamento alla showgirl ha portato i frutti sperati. A settembre avevano annunciato le nozze entro l’anno senza svelare la data. Ora il sogno è diventato realtà.