Film stasera in TV da non perdere lunedì 5 dicembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 5 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Chi ha incastrato Babbo Natale?, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alessandro Siani, Christian De Sica e Diletta Leotta in una commedia natalizia. Per far fallire Babbo Natale, un’azienda infiltra un truffatore al Polo Nord.

Dog Days, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

A Los Angeles le storie di alcune persone e dei loro cani si intrecciano.

Non succede, ma se succede…ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Seth Rogen e Charlize Theron in una commedia romantica. Un giornalista disoccupato si innamora della sua ex babysitter, che ora è candidata a Presidente degli Stati Uniti.

Benvenuto presidente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Claudio Bisio in una commedia in cui un uomo, per caso, diventa Presidente del Consiglio.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Captain Fantastic, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un grande Viggo Mortensen in un road movie familiare, vincitore del premio per la miglior regia e Cannes.

L’immortale, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Marco D’Amore nel film-spinoff di Gomorra, che vede come protagonista il personaggio di Ciro.

Titane, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Palma d’Oro a Cannes 2021. Una serial killer in fuga assume l’identità di un ragazzo scomparso.

The Father – Nulla è come sembra, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Anthony Hopkins e Olivia Colman in un film premiato con l’Oscar alla sceneggiatura. Un uomo affetto da demenza senile si ritrova in casa una figlia e un genero che non riconosce.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

I Goonies, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Memorabile avventura a firma Richard Donner. Un gruppo di ragazzini cerca il tesoro di un leggendario pirata.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Father Stu, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Mark Wahlberg e Mel Gibson in un biopic. Un pugile abbandona la carriera e decide di diventare sacerdote.

I PROGRAMMI IN CHIARO

FIFA World Cup 2022, ottavi di finale, ore 19:45 su Rai 1

Gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale.

Tuo, Simon, ore 21:20 su Rai 2

Un ragazzo cerca di non far rivelare ad amici e famiglia il suo orientamento omosessuale.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Indipendence Day, ore 21:20 su Italia 1

Disaster movie di Roland Emmerich con Will Smith e Jeff Goldblum. Gli alieni invadono la Terra e servirà sconfiggerli.

Grey’s Anatomy, ore 21:15 su La 7

Ennesima puntata della nota serie americana che segue le vite di alcuni medici e le loro evoluzioni sentimentali.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Poli opposti, ore 21:25 su Nove

Luca Argentero e Sarah Felberbaum in una commedia romantica. Tra un terapista e una legale divorzista nasce una particolare attrazione.