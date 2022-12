“Amici 22”, premiati Angelina, Cricca e Rita: si esibiranno durante il Capodanno di Canale 5

I due cantanti e la ballerina sono primi classificati nelle rispettive categorie. Rudy Zerbi manda in sfida immediata Tommy Dali e Piccolo G. Il Volo ospiti della puntata

Una puntata di “Amici 22” ricca di emozioni.

Sia Giammarco che Samu vincono la sfida e restano nella scuola. Maria De Filippi mette in palio un’esibizione durante la serata di Capodanno di Canale 5 per i vincitori della gara di canto e ballo: a conquistarla sono Angelina e Cricca (primi a parimerito) e Rita. Sfida immediata per Tommy Dali e Piccolo G, vinta da entrambi. Ospiti della puntata, Il Volo e Anbeta Toromani.

Sfida per Gianmarco e Samu – Amici inizia con la sfida di danza che coinvolge Gianmarco, sfidato da Ginevra: a giudicare Francesca Bernabini. L’allievo vince e resta nella scuola. Segue il confronto tra Samu e Lisa e anche in questo caso il ballerino può restare nella scuola.



Lorella perdona Niveo e NDG – Lorella Cuccarini la scorsa settimana ha sospeso le maglie di Niveo e NDG e li ha “puniti” assegnando loro turni di pulizie extra e chiedendo alla produzione un report sul loro comportamento. E’ soddisfatta del risultato ottenuto e riassegna la maglia ai due cantanti.



La gara di canto e ballo – E’ il momento della gara di canto e ballo, che prevede come premio una possibilità unica: l’esibizione al Capodanno di Canale 5 in diretta da Genova. I giudici saranno Il Volo per i cantanti e Anbeta Toromani, ex allieva di “Amici” e ora nota ballerina: i voti sono segreti. Inizia Cricca, che porta a casa solo complimenti. Si esibisce Mattia che conquista il favore Anbeta: il ballerino ne approfitta per scusarsi per il suo comportamento della scorsa puntata. Tocca ad Aaron e Gianluca Ginoble lo premia per il suo carisma.

Balla Maddalena sulle note di una canzone di Arisa, che si esibisce dal vivo: Anbeta non è pienamente soddisfatta della performance. E’ il turno di Niveo e Ignazio Boschetto si complimenta. Isobel conquista le lodi di Anbeta. Tocca a Ndg seguito da Gianmarco. Wax è lodato da Gianluca Ginoble per la personalità, e Arisa sottolinea un milione di ascolti su Spotify. Megan raccoglie il consiglio di Anbeta di dedicarsi di più allo studio della tecnica. Alla ballerina vanno anche le lodi di Alessandra Celentano per la costanza e i progressi.

E’ la volta di Piccolo G, seguito da Samuel che però non conquista del tutto la giudice di ballo. Canta Federica che conquista una standing ovation. Balla Samu e poi si esibisce Tommy Dali. Balla Rita, poi è il turno di Angelina che fa alzare il pubblico in piedi e prende i complimenti di Ignazio Boschetto. Ludovica riceve il favore di Anbeta che commenta positivamente. Chiude la gara la performance di Ramon. A rischio eliminazione Niveo, primi a parimerito Angelina e Cricca che canteranno entrambi alla diretta di Capodanno. Per il ballo Samuel è a rischio eliminazione mentre la possibilità di esibirsi il 31 dicembre va a Rita.

Provvedimenti disciplinari – Maria De Filippi mostra un filmato di quanto successo durante le prove del giorno precedente. NDG esce senza chiedere permesso e non aspetta la fine delle prove di tutti. Lo sesso fa anche piccolo G. Il primo torna in studio dopo 20 minuti, salvo poi andarsene di nuovo. Anche Wax e Tommy se ne vanno senza chiedere. NDG motiva con un attacco d’ansia. Lorella Cuccarini gli sospende la maglia e rivolge a tutti il suo rimprovero, ma Rudy Zerbi è arrabbiatissimo e chiede alla collega di mettere in sfida immediata Tommy e Piccolo G. Arisa invece difende Wax per essere stato il primo a rientrare. La sua punizione è piccola: 500 flessioni. Ma il cantante promette: “Ti dirò di più: smetto di fumare”.



Sfida immediata per Tommy Dali e Piccolo G – Tommy Dali e Piccolo G vanno in sfida con Kate, a giudicare Charly Iapino. Il giudice salva Piccolo G e gli riserva molti complimenti. Gli altri sono chiamati a una seconda esibizione che vede vincitore Tommy Dali. Rudy non è soddisfatto, perciò li fa scegliere se riununciare alla pubblicazione del loro secondo inedito sulle piattaforme la prossima settimana, o di non esibirsi in futuro sulle basi di Dardust. La decisione è rimandata.

Per la prova Tim si esibisce Mattia.

Il volo tornano in studio e si esibiscono in “Happy Xmas (War is over)”.

A Tommy, Niveo e Federica viene comunicato chi sarà a cantare a Verona al Capodanno a reti unificati di Rtl 102.5 e Radio Zeta: il vincitore è Niveo.