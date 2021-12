Uomini e donne, notizia schock: crisi in corso tra Eugenio e Francesca?

Sono una delle coppie più amate e più longeve nate nel dating show Mediaset. Genitori di due figli starebbero ora attraversando un momento difficile

Alcune stories ambigue, pubblicate dall’ex corteggiatrice Francesca Del Taglia, lasciano pensare che lei e il compagno Eugenio Colombo non stiano vivendo un bel momento. Si vocifera infatti che i due siano in crisi e a confermare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza.

“Mi permetto di parlarne perchè ho sentito entrambi e vi comunico con grande rammarico che Eugenio e Francesca sono in crisi – scrive Venza – non una crisi da cavolate come tradimenti o gelosie varie…ma stanno passando un periodo molto delicato che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro se e quando lo se lo sentiranno”.

Un fulmine a ciel sereno per i fans della coppia che dal 2013, anno in cui Eugenio, allora tronista, scelse Francesca, fanno il tifo per loro. I due sono anche genitori di due bimbi: Brando e Zeno e avevano parlato di matrimonio. Molto probabilmente anche il loro equilibrio di coppia si è incrinato tanto da portarli ad una pausa.

