Max Biaggi innamorato: chi è la giovane fidanzata Francesca Semenza

Il motociclista pubblica un selfie di coppia in occasione dei 28 anni della sua dolce metà

Max Biaggi ha presentato ai follower la fidanzata Francesca Semenza. Con un selfie di coppia e la didascalia “Gli anni passano ma le cose vere rimangono”, il campione di motociclismo ha augurato buon compleanno all’attrice bergamasca che il 23 novembre ha compiuto 28 anni. “Circondata da amore” è stato poi il pensiero di lei riportato a corredo di una rassegna di foto che, sul suo account Instagram, la mostrano con il compagno e poi con il figlio nato cinque anni fa da una precedente relazione.

La storia tra Max Biaggi e Francesca Semenza

50 anni lui, 28 lei, Max Biaggi e Francesca Semenza fanno coppia da circa un anno, ma fino ad ora non hanno mai reso pubblico il loro legame in modo così chiaro. La scorsa estate l’attrice e modella ha postato un video in cui taggava anche Max, ma senza alludere al romantico legame se non con l’emoticon di un cuore.

Dopo la fine della storia con Bianca Atzei, il motociclista ha sempre tenuto lontano dalle cronache il suo privato, riservando le proprie attenzioni ai figli Inés Angelica e Leon Alexander nati dalla relazione con Eleonora Pedron. Con lei, oggi felicemente insieme a Fabio Troiano, i rapporti sono ottimi, come testimoniato dai festeggiamenti per il compleanno del figlia.

Chi è Francesca Semenza, fidanzata di Max Biaggi

Francesca Semenza è un’attrice e modella di Bergamo. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a 17 anni, collaborando prima con fotografi e realtà locali e poi con brand e artisti internazionali. In tv ha preso parte in diverse trasmissioni, come valletta di Cristina Chiabotto su Italia1 ai Golden Skate Awards, come modella di Detto fatto con Bianca Guaccero e a Che tempo che fa in alcuni sketch con Antonio Albanese.

La prima apparizione al cinema è con un piccolo ruolo nel film Maldamore ( 2014 ) di Angelo Longoni. In tv ha recitato nella fiction A un Passo Dal Cielo.

Today.it