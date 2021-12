I Måneskin fanno impazzire John Legend e Ariana Grande

Negli ultimi mesi li abbiamo visti più negli show americani che in quelli europei. Sempre più internazionali – la loro confort zone si è ormai estesa ai palchi più prestigiosi del mondo – l’ultima intrigante performance dei Maneskin è arrivata da The Voice Usa, special guests dell’ultima puntata. Damiano, perfettamente a suo agio, a Roma direbbero “sciallatissimo”, nel costume da bagno intero, di ispirazione rétro, con taglio a vogatore, eVictoria, Thomas e Ethan a fargli da traino, in outfit avorio, seta e trasparenze Belle Epoque. Gucci style all-over.



Il sogno americano dei ragazzi romani si può dire ormai realizzato, con I Wanna Be Your Slave disco d’oro negli Usa, l’esibizione al Tonight Show di Jimmy Fallon (prima di loro solo Andrea Bocelli è stato invitato), l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, gli show a New York e Los Angeles, la ‘Gucci Love Parade’ con Miley Cyrus sulla Hollywood Boulevard e l’apparizione in smoking e papillon all’ultima edizione degli American Music Awards. A The Voice Usa, uno dei programmi più seguiti degli States, i Maneskin si sono esibiti in un medley della loro cover di Beggin’ e del nuovo singolo Mammamia, davanti alla giuria dello show, composta da John Legend, Kelly Clarkson, Blake Shelton, in piedi per applaudirli, e Ariana Grande che ha riservato alla rock band un inchino. Come si vede anche dal video.



