Giorgio Manetti chiude a un ritorno con Gemma Galgani: “Troppi attacchi”

Giorgio Manetti chiude a un ritorno di fiamma con Gemma Galgani: “Sono stato troppo attaccato”

Tra le coppie più amate di Uomini e Donne c’è sempre in mente quella che hanno vissuto Gemma Galgani e Giorgio Manetti anni e anni fa, ormai. Il nome del gabbiano continua a essere pronunciato nello studio e Gemma, ogni volta, ricorda con affetto quell’amore libero e spensierato, prima che arrivasse una pletora di cavalieri con cui ha deciso di non andare avanti. Ora Giorgio Manetti chiude a un ritorno con Gemma Galgani dalle pagine di Uomini e Donne Magazine:

“Mi sono sentito troppo attaccato e la sua carta se l’è giocata”.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti lo ha ammesso: “Prenderei un caffè con Isabella Ricci”

Colpo di scena a Uomini e Donne: Isabella Ricci ha deciso di andarsene dal programma insieme a Fabio, che è riuscito a fare breccia nel suo cuore. Nonostante questo, però, sembra proprio che la dama accetterebbe di bere un caffè in compagnia di Giorgio Manetti. Quest’ultimo, al settimanale Uomini e Donne Magazine, ha ammesso che prenderebbe questo famoso caffè con lei: “Sarebbe un caffè tra due persone intelligenti e sarebbe un piacere vederla fuori. Non è un reato conoscere una persona”. Nel frattempo Gemma è provata per il covid e ha ricevuto l’abbraccio virtuale di una famosa conduttrice.

Giorgio Manetti dalla parte di Ida Platano: “Diego? Non so cosa gli è preso”

Sempre Giorgio Manetti si è poi espresso su Ida Platano e Diego Tavani, schierandosi dalla parte della prima: “Sa difendersi da sola, ma a lui non so cosa gli è preso. Non è stato elegante”. Secondo l’ex cavaliere Ida aveva tutto il diritto di chiarirsi con Tina Cipollari mentre lui avrebbe dovuto aspettare la fine del confronto per poi chiederle di uscire.

