Irina Shayk, le foto con la figlia (sosia di papà Bradley Cooper)

La top model, che nel marzo 2017 ha dato alla luce la piccola Lea De Seine, è stata fotografata a passeggio con la bambina. Che dalla madre sembra aver ereditato lo stile, dal padre il sorriso e i colori

Lo stile è quello della madre. Ma i colori della piccola Lea De Seine, il sorriso furbo e i capelli chiari, sono quelli del papà, di un Bradley Cooper che, pur assente, sembra emergere con forza dagli scatti rubati alla figlia. La piccola, nata nel marzo del 2017, è stata fotografata insieme alla madre, Irina Shayk, a passeggio per le strade di New York. E il viso, non coperto da alcuna mascherina, ha restituito l’esatta immagine della genetica.

Lea De Seine, i cui genitori stanno portando avanti con successo un progetto di affidamento congiunto che li ha spinto a ritrovarsi, entrambi, nella Grande Mela, ha l’identica espressione di Bradley Cooper. E del padre ha i colori. Gli occhi sono azzurri, leggermente arrotondati verso il basso. I capelli sono biondi, il mento pronunciato e aguzzo. Il sorriso, sghembo, è lo stesso esibito dall’attore, che dalla top model si è separato nel 2019 per ragioni mai chiarite.





Claudia Casiraghi, Vanityfair.it