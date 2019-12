Harper Beckham preferisce i libri ai social: le foto in cui legge conquistano tutti, migliaia i commenti in cui la piccola è lodata e boom di ‘like’.

Victoria condivide due scatti della sua bambina che diventa subito un modello culturale

La piccola di 8 anni ammirata perché non dipendente dagli smartphone

Harper Beckham grazie alle foto in cui legge condivise dalla madre, che svela così quale sia il suo hobby preferito, diventa un modello culturale per moltissimi: non è dipendente dagli smartphone, come tanti suoi coetanei, è questo la rende ‘speciale’.

Nella prima foto la bimba di 8 anni è pronta per andare a dormire, con tanto di capelli ben spazzolati e camicia da notte. Sul letto, prima di addormentarsi, legge il suo libro preferito. “La mia notte perfetta è leggere con Harper Seven”, commenta mamma Victoria.

Nella seconda immagine c’è la bambina con i capelli raccolti e con indosso un delizioso abitino mentre è talmente presa a leggere un libro da dimenticare di fare colazione. La madre sottolinea come sia “poco socievole”, proprio perché immersa nel magnifico mondo che le regalano quelle pagine del volume. Ma ne è fiera.

Harper Beckham conquista tutti e fa fare il mea culpa a molti genitori che si rammaricano perché i loro figli non seguano il suo esempio. “Siete tutti qui in adorazione a dire quanto è bella questa bambina che ama leggere ma nessuno di voi si impegnerà a far innamorare dei libri anche i suoi figli, perché la verità è che noi siamo proprio come loro. Ammettiamolo, quanti di noi leggono abitualmente? Che esempio possiamo mai dare? Chapeau a David e Victoria che hanno insegnato alla figlia l’amore per la lettura”, sottolinea un follower amaro.

Gossip.it