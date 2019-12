Filippo Magnini e Giorgia Palmas, prove di nozze sui social

Legati da un anno e mezzo, l’ex nuotatore e la showgirl non hanno mai fatto mistero del desiderio di sposarsi

Sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. E a coronare un amore così forte ora mancano solo le nozze. Ma Giorgia Palmas e Filippo Magnini ci stanno ‘lavorando’. Lo racconta l’ultimo scatto condiviso su Instagram dall’ex nuotatore,dove abbraccia la showgirl mentre indossa un meraviglioso vestito bianco durante uno shooting fotografico organizzato da un noto brand di abiti da sposa. Segno che il ‘grande giorno’ ormai è dietro l’angolo.

Legati da un anno e mezzo, Giorgia e Filippo non hanno mai fatto mistero del desiderio di andare all’altare. Ed eccoli allora in uno scatto già simbolico: lui in elegante completo scuro, lei con un abito bianco in toulle, con lo sfondo dell’albero di Natale. “Giorgia e io siamo predestinati a stare insieme – ha detto il campione della compagna già pochi mesi dopo il primo incontro – poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi”. Aggiungendo che il ‘sì’ era stato rimandato solamente per dare precedenza all’inchiesta sul doping che lo aveva ingiustamente travolto: “Per fortuna ho lei accanto e, superata questa bufera, penseremo alle nozze”, aveva aggiunto. E il momento sembra essere arrivato.

Per la coppia è stato un colpo di fulmine. Il primo bacio è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi nel marzo del 2018. E da allora i due non si sono più separati. Entrambi arrivavano da lunghe storie d’amore finite: lui aveva detto addio da poco alla storica ex Federica Pellegrini, dopo un lungo tira e molla; lei, invece, si era lasciata con Vittorio Brumotti,biker a cui è stata legata per 5 anni. L’amore è arrivato all’improvviso e con altrettanta velocità l’hanno consolidato: viaggi insieme, convivenza, un cagnolino di coppia di nome Sansone, e le presentazioni in famiglia con Sofia, la figlia avuta da Giorgia col calciatore Davide Bombardini e con cui Filippo ha un ottimo rapporto. Adesso manca solo il ‘sì’. E chissà, magari l’arrivo di un bebè: “Sarebbe bellissimo”, ha confidato di recente l’ex velina.

Today