Eros Ramazzotti ci dà un taglio… netto: eccolo in versione mohicano

Taglio tattico da mohicano per Eros Ramazzotti, 56 anni, che si è fatto “scolpire” sulla testa una sorta di freccia di capelli cortissimi che degradano ai lati, come mostrano gli scatti sul settimanale Chi.

Non che sulla copertina del suo ultimo album, “Vita ce n’è”, mostrasse una folta capigliatura alla Venditti ma questo è decisamente un cambio look… netto! Solitamente tagliarsi i capelli e modificare il proprio aspetto coincide quasi sempre con un cambio importante nella propria vita… che il cantautore, fresco di separazione da Marica Pellegrinelli stia per cominciare un nuovo ciclo? Sebbene smentito il suo flirt con Carolina Stramare, Miss Italia 2019 potrebbe esserci ugualmente un nuovo amore in vista per Eros…

(tgcom24)