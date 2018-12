U&D, Ursula di nuovo con Sossio: “Ho scelto di dare una seconda possibilità a questa storia”

Ursula Bennardo si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social: la dama del trono over di Uomini e Donne ha ribadito che intende dare una seconda possibilità a Sossio Aruta, dopo la fine della loro relazione a Temptation Island Vip

Sossio Aruta è riuscito a riconquistare il cuore della bella Ursula Bennardo? Secondo quanto riportano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne, pare che il calciatore sia riuscito a farsi dare un’altra possibilità dalla dama, la quale poi ha confermato il tutto attraverso uno sfogo sui social.

Su Instagram, Ursula non solo difende la sua relazione, ma pretende che anche gli altri accettino la situazione, invitando i detrattori a pensare alle loro vite.

Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, Sossio e Ursula hanno preso parte alla prima edizione di Temptation Island Vip: a quanto pare, prima di prendere parte al docu-reality i due erano già in crisi, infatti all’interno del villaggio il comportamento di Aruta non è stato dei migliori nei confronti della sua fidanzata, la quale poi al falò di confronto ha deciso di chiudere con lui. Dopo vari battibecchi avvenuti davanti e dietro le telecamere, entrambi hanno deciso di tornare a far parte del parterre del trono over. La Bennardo appariva sicura della sua scelta: con il calciatore aveva definitivamente chiuso, tanto che aveva intrapreso un’altra frequentazione con il cavaliere Armando.

Sossio, però, da subito ha dichiarato pubblicamente il suo amore per la dama, arrivando a piangere davanti a lei e facendo degli gesti molto significativi ed esplicativi dei suoi sentimenti. Evidentemente, l’intraprendenza di Aruta ha dato i suoi frutti, perché sui social è apparso un lungo messaggio di Ursula, accompagnato da una foto che lascia poco spazio ai dubbi: tra i due sta tornando il sereno.

“Ho scelto di dare una seconda possibilità a questa storia e a questo grande amore distrutto da tanta superficialità e sporcato da tante azioni inaccettabili”, ha esordito Ursula che ha voluto poi rivolgersi direttamente a Sossio: “Non so se riuscirai a farmi rinnamorare di te”, ma Aruta pare disposto a tutto pur di far capitolare la dama. Successivamente, la Bennardo ha voluto precisare che ringrazia chi la sostiene, ma non ha dimenticato chi è sempre pronto a criticare.

“A chi invece giudica e insulta dico: pensate alle vostre corna e curatevi la cattiveria”, ha concluso Ursula, la quale ha sempre dimostrato un carattere molto forte. Adesso tocca Sossio dimostrare che le sue non sono solo parole ma che i suoi bei discorsi sono sostenuti dai fatti.

Francesca Ajello, il Giornale