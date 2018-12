Anna Tatangelo e il sesso: “Per essere felice devo farlo almeno 3 volte a settimana”

Dopo essere stata pizzicata (di nuovo) in compagnia di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha finalmente ritrovato la strada della felicità. E oltre alla serenità in amore, per Anna è arrivata anche quella in campo professionale visto che proprio in questi giorni debutta con il rapper Achille Lauro con il nuovo singolo Ragazza di periferia. E quale occasione migliore per Le iene se non questa per mettere sotto torchio i due cantanti? E così è stato. In una doppia intervista, ad Anna Tatangelo e ad Achille Lauro sono state fatte le domande più disparate. E ovviamente, gira e rigira, si è finiti a parlare di sesso. “La prima volta? Parcheggio, in macchina – dice la Tatangelo -. Mamma non ti preoccupare sono a casa di un’amica”. E invece… Ma fin qui le domande erano piuttosto soft, ora la musica cambia. “Nella tua vita sessuale qualcosa ti ha mai sorpreso?”, domanda la iena. “Oh, va beh… andiamo avanti – dice ridendo Anna -. Quando aspetti una cosa e in realtà è un’altra. Per essere felice devo farlo almeno tre volte a settimana”. E dopo il tema caldo, si va a parlare di molestie. “Mi è successo soltanto una volta – spiega la cantante – ma ho mandato a cagare. Se succede consigilio di tirare un bel calcio nei coglioni e andare a denunciare”. Anna Tatangelo, poi, confessa anche di aver ricevuto avance da donne: “Sì, ma non ci sono stata perché per me sono più tradizionalista”.

Anna Rossi, Ilgiornale.it