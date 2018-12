Stasera torna, su Rai3, “Chi l’ha visto”

Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?” in onda stasera alle 21.15 su Rai3. Laura ha solo 17 anni, vive in provincia e da grande vuole fare la chef. Tutte le mattine va a Orvieto dove frequenta l’Istituto Alberghiero. Ma il giorno di San Valentino prende un treno per Roma e a casa non torna più. La sua vita si spegne al Policlinico dove finisce dopo un volo dal settimo piano di un palazzo vicino piazza Bologna. Ma che ci faceva lì la piccola Laura? Chi conosceva in quel palazzo? Si archivia il caso come suicidio, ma sono molti i punti oscuri di questa storia.