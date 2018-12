Katy Perry “compra” all’asta il fidanzato Orlando Bloom per evitare che esca con una fan

Durante l’evento di beneficenza One love Malibu Benefit Show, il cui ricavato è stato devoluto alle vittime dei recenti incendi in California, Katy Perry ha sborsato 50mila dollari per evitare che il suo fidanzato, l’attore Orlando Bloom, uscisse con una fan. Katy Perry non solo si è esibita con alcune delle sue canzoni più famose (Roar, By the Grace of God e Firework) ma ha anche presentato gli articoli messi all’asta, uno dei quali era Orlando Bloom.A essere precisi si trattava di una serata da trascorrere con l’attore britannico, un appuntamento che prevedeva un giro in moto e una cena: “Il che vuol dire che quando sarete sulla moto con lui lo abbraccerete in una maniera che non mi farà piacere per niente!” ha commentato la Perry, che un attimo prima della chiusura dell’asta, ha sferrato un colpo magistrale, “comprando” il fidanzato per ben 50mila dollari.Una ragazza di nome Laura, infatti, ne aveva già offerti 20mila quando Katy Perry ha esclamato: “Laura, mi dispiace, ma Orlando me lo prendo io per 50mila dollari”.Bloom e la Perry si sono frequentati in passato e recentemente sono stati visti insieme, pur non avendo ufficializzato il rapporto, cosa che ha fatto indirettamente la cantante all’asta. Quale che sia ora lo stato della loro relazione, non c’è dubbio che Katy Perry non sia stata in grado di tenere a bada la propria gelosia quando ha superato l’offerta della fan.

