Gf Vip, minacce alla mamma di Giulia Salemi: “Strega, devi morire”

Accuse di stregoneria alla mamma di Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip: lo scoop a Pomeriggio cinque

La situazione sta proprio sfuggendo di mano. Sono volate accuse e minacce molto forti verso Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi del Grande Fratello Vip.

Lo scoop è stato raccontato in anteprima a Pomeriggio Cinque, lo show condotto da Barbara D’Urso, confermato poi dal direttore di “Nuovo” il quale, nel numero in arrivo in edicola, approfondirà la questione.

La Tehrani è stata aggredita verbalmente da alcuni ragazzi per strada: “Strega, devi morire”. Queste le minacce che sono state rivolte alla madre di Giulia Salemi. La donna intervenuta alla trasmissione di Canale 5 racconta la sua esperienze di fronte le telecamere: “Era uno scherzo. Non ho mai fatto un rito magico, era tutta una finzione” afferma la Tehrani. Sulla questione interviene anche Signoretti, il direttore di Nuovo che afferma: “Sì, è tutto vero. Fariba è stata aggredita per strada. È inaccettabile. Fra le pagine del mio giornale potrete leggere tutti i dettagli sulla questione” conclude.

E se in trasmissione la mamma della Salemi ha cercato di mantenere la calma, Maria Monsè dietro le quinte di Pomeriggio Cinque, ha incontrato Fariba e afferma: “Era distrutta, piangeva ininterrottamente. Mi ha fatto quasi tenerezza.”

Le accuse sono nate dopo che la Salemi, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha invocato l’aiuto della madre per intercedere con un rito magico e sciogliere il nodo della sua relazione con Monte. Tutto preparato, secondo la Fariba. Il famigerato rito magico era tutta una finzione. A quanto pare in pochi la pensano allo stesso modo.

Carlo Lanna, il Giornale