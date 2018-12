Catherine Deneuve mette all’asta i suoi Yves Saint Laurent

L’attrice francese Catherine Deneuve mette in vendita il suo guardaroba firmato Yves Saint Laurent. L’asta si terrà il 24 gennaio 2019 nella sede di Christie’s a Parigi. Saranno offerti 300 capi di abbigliamento creati dal grande stilista per la diva. Circa 180 tra cappotti, tailleur e abiti firmati saranno esposti dal 19 gennaio nel palazzo di Christie’s in Avenue Matignon e saranno battuti in un’asta tradizionale. I rimanenti 120 lotti saranno offerti al pubblico tramite una vendita online a cui si potrà accedere con offerte e rilanci digitali dal 23 al 30 gennaio 2019. Catherine Deneuve all’età di 22 anni fu invitata a un ricevimento della regina Elisabetta II. In quell’occasione conobbe Yves Saint Laurent, incaricato di realizzare l’abito per l’importante cerimonia. Fu l’inizio di una lunga amicizia e collaborazione professionale. Da allora Saint Laurent ha vestito più volte Deneuve sul set cinematografico, compresi gli abiti per il film ‘Bella di giorno’ del 1967.

adnkronos