Accesso ZTL. Trading online. Giovedì 6 dicembre Aduc a Mi Manda Rai Tre, dalle ore 10

Zone a traffico limitato (ZTL) colabrodo, super protette, gabbie, oasi ecologiche, suk commerciali?

E’ una delle quotidianità che si vive in molte città e che, a parte gli aspetti umani, urbanistici e commerciali, sono anche occasione per ritrovarsi – volenti o nolenti – in un vortice di multe per aver oltrepassato gli accessi.

Giovedì 6 dicembre se ne parla dalle ore 10 a Mi Manda Rai Tre, la trasmissione della tv di Stato che affronta le problematiche degli utenti e dei consumatori. Con la conduzione di Salvo Sottile, in studio ci sarà per Aduc l’avv. Laura Cecchini, che affronterà casi specifici e darà indicazioni su come valersi nel caso in cui la troppa solerzia dell’amministrazione dei centri urbani ha comminato multe ingiuste.

Nella stessa trasmissione, sempre l’avv. Laura Cecchini, affronterà le problematiche legate al trading online. Ormai definibile come una delle piaghe del nostro secolo, il trading online, si è trasformato da semplice e affabile strumento di negoziazione finanziaria a bacino di avventurieri senza scrupoli contro risparmiatori e investitori illusi? A partire da casi specifici, la trasmissione cercherà di fare un breve spaccato in merito, con le avvertenze del caso.