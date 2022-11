Laetitia Casta e Louis Garrel, baci irrefrenabili per strada

Fuga d’amore a Roma per i due attori che hanno lasciato a casa i cinque figli

Innamorati più che mai, Laetitia Casta e Louis Garrel si lasciano trasportare dai baci. Paparazzata per strada a Roma dal settimanale “Gente” la coppia è irrefrenabile e mostra un siparietto di coccole e tenerezze irresistibili. Approfittando della presenza dell’attore alla Festa del Cinema, i due sposini, 39 anni lui e 44 lei, si cono concessi una fuga romantica nella città eterna senza i cinque figli.

FUGA A ROMA

Ogni tanto ci vuole una parentesi romantica per una famiglia allargata come quella di Laetita Casta e Louis Garrel. La coppia è volata nella città eterna approfittando della presenza dell’attore alla Festa del Cinema e si è dedicata alle passeggiate romantiche per Roma tra baci irrefrenabili e scambi amorosi. Hanno preso in affitto una casa in centro e si sono regalati qualche giorno di relax. Nelle immagini del settimanale “Gente”, la diva con la sua bellezza sofisticata Laetitia Casta è in tenuta ginnica ma in realtà si occupa della spesa in un locale bio, mentre lui prende il taxi per sbrigare gli impegni professionali. Poi si ritrovano alla sera: abbracciati raggiungono un ristorantino per una cena romantica, poi rientrano nell’appartamento a piedi. “Con lui non mi annoio” aveva detto tempo fa l’attrice che, da sempre refrattaria alle nozze, ha trovato in Louis Garrel in partner ideale.

FAMIGLIA NUMEROSA

Laetitia Casta e Louis Garrel si sono sposati nel 2017 (davanti a 40 invitati in un paesino della Corsica dove la famiglia dell’attrice è solita trascorrere le vacanze) e sono genitori di Azel, nato a marzo del 2021. Ma l’attrice è anche mamma di Sahteene, 21 anni, avuta dalla relazione con Stephane Sednaoui, Orlando, 16 anni, e Athena, 13, avuti da Stefano Accorsi. Louis Garrel invece è padre anche di Oumy, 14 anni, adottata insieme all’ex compagna Valeria Brini Tedeschi.