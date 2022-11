Jeanne du Barry, Johnny Depp nella nuova immagine nei panni di Luigi XV

Èuscita una nuova immagine dell’attore statunitense nei panni del sovrano francese, presentata in esclusiva dal magazine americano Deadline. Lo scatto è stato rilasciato da Wild Bunch International (WBI), società di distribuzione cinematografica tedesca che si occupa di distribuire la pellicola diretta da Maïwenn, l’attrice, sceneggiatrice e regista francese che per questo film ricopre tutti e tre i suddetti ruoli

È uscita una nuova immagine che ritrae Johnny Depp nei panni di Luigi XV per il film Jeanne du Barry. Lo scatto è stato rilasciato da Wild Bunch International (WBI), società di distribuzione cinematografica tedesca che si occupa di distribuire la pellicola diretta da Maïwenn, l’attrice, sceneggiatrice e regista francese. La foto è presentata in esclusiva dal magazine statunitense Deadline.

Vediamo il divo americano con il costume di scena che indossa per interpretare il celebre sovrano francese nell’ambizioso dramma in costume della regista francese Maïwenn Le Besco. Quest’ultima fa parte anche del cast del film, recitando nel ruolo della cortigiana messa a titolo.

Maïwenn ha rivelato in esclusiva a Deadline anche alcuni accordi siglati con vari Paesi per distribuire al cinema la sua attesissima pellicola.

TANTI PAESI HANNO GIÀ ACQUISTATO I DIRITTI DEL FILM

La storia d’amore storica tra la cortigiana Jeanne du Barry e Luigi XV è stata acquisita per Francia (Le Pacte), Benelux (Paradiso Filmed Entertainment), Svizzera (Frenetic Films), Italia e Spagna (Notorious Pictures), Grecia (Spentzos Film), Portogallo (Pris Audiovisuais), ex Jugoslavia (MCF), Ungheria (Servizio ADS), Repubblica Ceca (Film New Europe), Romania (Independenta), Polonia (Gutek) e CIS (World Vision).



La post-produzione del film è attualmente in corso, dopo undici settimane di riprese in location varie (tra cui la Reggia di Versailles e altri castelli francesi, oltre che in studio).



LA PRODUZIONE DEL FILM

Why Not Productions (Rust And Bone e A Prophet) guida la produzione assieme a IN2 e France Télévisions, che sono anche produttori della pellicola.



Jeanne du Barry segna il primo ruolo di Depp in un lungometraggio in tre anni, dopo la sua vittoria nel turbolento processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard.



Dopo aver rilasciato la prima immagine di Depp nei panni del sovrano francese all’inizio delle riprese, lo scorso agosto, la produzione ha voluto diffondere ora una nuova immagine dell’attore in costume. Potete vedere la foto in fondo a questo articolo.

IL DRAMMA

Il film, di genere drammatico, è liberamente ispirato alla vita di Jeanne du Barry, l’ultima amante di Luigi XV alla corte di Versailles, dopo Madame de Pompadour.

Figlia illegittima di una sarta, Jeanne du Barry si è servita della sua intelligenza e della sua bellezza per scalare i ranghi dell’alta società parigina del XVIII secolo e della corte di Luigi XV a Versailles.

È diventata rapidamente la compagna preferita di Luigi XV, che era ignaro del suo status di cortigiana. Il sovrano riacquistò passione per la vita proprio grazie alla relazione con Jeanne du Barry. I due si innamorarono perdutamente e, contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferì a Versailles. L’arrivo di una popolana a corte chiaramente scandalizzò tutti quanti al tempo.

IL FILM

Jeanne du Barry è il sesto lungometraggio di Maïwenn, la produzione a oggi più ambiziosa dopo il suo film vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2011, Polisse.



Anche Mon roi – Il mio re (My King) è stata una pellicola importantissima nella carriera della regista, un film per il quale tra l’altro Emmanuelle Bercot ha vinto il premio come migliore attrice a Cannes nel 2015. E l’opera semi-autobiografica DNA è stata acclamata da pubblico e critica a Cannes 2020.

Jeanne du Barry vede Maïwenn non “solo” sulla sedia da regista e sul set come attrice stessa (protagonista, inoltre), ma anche come sceneggiatrice insieme a Teddy Lussi-Modeste.

IL CAST, LA TROUPE E IL TEAM DI PRODUZIONE

A dominare il cast di Jeanne du Barry sono chiaramente loro due: Jeanne e Re Luigi XV, alias Maïwenn e Johnny Depp.

Oltre a loro, sul set recitano Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair.



La troupe principale include il direttore della fotografia Laurent Dailland, lo scenografo Angelo Zamparutti, il costumista Yurgen Doering, John Nollet alle acconciature, Tom Pécheux al trucco e Nicolas Provost al suono. Dulcis in fundo, Stephen Warbeck sta componendo la musica originale.

Di seguito potete vedere la foto rilasciata da Wild Bunch International (WBI), presentata da Deadline.