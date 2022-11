Ilary Blasi ha recuperato le borse nel nascondiglio di Francesco Totti

L’11 novembre faccia a faccia in tribunale per i due ex

Francesco Totti non ha restituito le borse griffate, Ilary Blasi le ha trovate cercando il nascondiglio nella mega villa all’Eur in cui vivono.

Altro che gesto di conciliazione da parte del calciatore! Gli accessori di lusso della conduttrice tv sono tornati nelle mani di Ilary Blasi perché li ha scovati insieme alla figlia Chanel Totti nella spa, dove non accedeva da tempo e dove la serratura era ben chiusa. Intanto il giudice ha deciso che l’11 novembre Francesco Totti e Ilary Blasi si ritroveranno in tribunale per un faccia a faccia.

BORSE/SCARPE VS ROLEX

Francesco Totti tiene ancora le centinaia di paia sottratte a Ilary Blasi, lei non molla la collezione di Rolex che si aggira sul milione di euro. Davanti al giudice i due ex dovranno affrontarsi e spiegare che fine hanno fatto le preziose merci oggetto del contendere. Un primo passo verso la questione più ampia della separazione. I legali delle parti, Antonio Conte e Annamaria Bernardini De Pace per l’ex calciatore, e Alessandro Simeone per la showgirl, hanno preparato una ricca serie di memorie, ma il giudice Francesco Frettoni – come riporta il “Corriere della Sera” – vuole sentire Francesco Totti e Ilary Blasi che quindi si dovranno presentare in tribunale.

ILARY HA TROVATO LE BORSE

Intanto “Il Fatto Quotidiano” racconta che le borse non sono state restituite a Ilary Blasi come gesto di distensione da parte di Francesco Totti. Pare piuttosto che la conduttrice tv abbia girovagato nella mega villa romana e si sia spinta fino alla spa insieme alla figlia Chanel Totti. Trovando la serratura chiusa, ha dovuto ricorrere all’aiuto di un fabbro per entrare nell’area relax della lussuosa dimora e proprio lì avrebbe trovato il nascondiglio dei suoi accessori. All’appello mancano ancora le calzature. E ovviamente anche gli orologi, che reclama Francesco Totti, visto che proprio su questo le parti verranno sentite in tribunale.

LUI CERCA CASA, LEI VOLA

E se Francesco Totti in questi giorni è impegnato a cercare casa (forse non a Roma Nord come si era detto, ma più in centro in modo da essere più vicino ai figli che continuerebbero ad abitare all’Eur) per andare a convivere con la nuova fidanzata Noemi Bocchi, Ilary Blasi si rilassa prendendo il volo. La showgirl ha infatti trascorso il pomeriggio insieme alla figlia Chanel assaporando il brivido del volo simulato per poi concedersi uno spettacolo a teatro con la secondogenita.