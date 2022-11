David Letterman intervisterà Zelensky per My next guest needs no introduction

Il popolare presentatore americano si è recato a Kiev per incontrare il presidente ucraino. Lo show, quattro volte nominato agli Emmy, è disponibile su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick

Volodymyr Zelensky si siederà davanti a David Letterman per una puntata speciale di My next guest needs no introduction (in italiano Non c’è bisogno di presentazioni) lo show del popolare presentatore americano su Netflix. Letterman si è recato personalmente a Kiev per realizzare l’intervista al presidente del Paese che da febbraio si difende dalla guerra d’invasione mossa dalla Russia di Putin.

PRECEDENTI DI BEN STILLER E SEAN PENN

Letterman, che conduce lo show su Netflix da quattro anni dopo la chiusura dello storico David Letterman Show sulla CBS, segue la strada già percorsa da Sean Penn e Ben Stiller, entrambi recatisi in Ucraina per parlare con Zelensky e, il secondo, per girare un documentario.

UNO SHOW CANDIDATO AGLI EMMY

Tra i personaggi celebri che sono stati intervistati da Letterman nel suo show su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, ci sono l’ex presidente americano Barack Obama, Kim Kardashian, Billie Eilish, Malala Yousafzai, Jay-Z, Will Smith, Lizzo. My next guest needs no introduction ha ricevuto quattro nomination agli Emmy Awards.