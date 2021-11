UeD, Luca Salatino: “Io vittima di bullismo, la boxe mi ha tolto dalla strada”

Il corteggiatore romano si lascia andare e confessa un lato del suo passato molto triste

Luca Salatino, corteggiatore di Roberta Giusti Uomini e Donne, si è fatto notare per la sua spontaneità, ma anche per il suo carattere forte. Dietro quella corazza, però, c’è molto altro. Un passato difficile, che l’ha portato a essere quello che è oggi. In una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, parla del bullismo che purtroppo ha dovuto affrontare quando era piccolo. Ammette che a volte potrebbe sembrare un po’ duro, proprio perché ha dovuto costruirsi una corazza.

Ricorda di essere stato “un bambino molto buono” e, purtroppo, “una preda facile per i bulli”. Luca è stato costretto a difendersi “dalla cattiveria e dal bullismo”. Un passato difficile per il corteggiatore romano. Oggi confessa di essersi iscritto a pugilato proprio per quello che ha dovuto affrontare negli anni e ammette: “La boxe mi ha tolto dalla strada, dalle brutte amicizie e mi ha insegnato tanto, educandomi a uno stile di vita sano”. Dalle parole di Luca si può trarre insegnamento e potrebbero aiutare tutti i ragazzi che purtroppo affrontano il bullismo. Fa sapere che sul ring, ha imparato “a vivere”. “A volte la vita non ci lascia altra scelta che essere forti. Mi aspetto che la ragazza che avrò al mio fianco riesca a vedere tutto quello che sono”

Come già ha rivelato in studio, il corteggiatore di Roberto conferma di usare come metodo di rilassamento la mindfulness. Si è avvicinato a questa forma di meditazione quando ha ricevuto in regalo un libro che parlava dell’argomento. Ha poi approfondito il tema e oggi può assicurare che praticare la mildfulness ha cambiato il suo modo di vedere le cose.

A oggi Roberta Giusti a Uomini e Donne è divisa tra Luca e Samuele. Per molti è ormai chiaro che la tronista sia fortemente legata già al primo, che ha anche di recente ricevuto il sostegno di Matteo Fioravanti. Sul rivale, Salatino ammette che non gli piacciono “le persone che sanno di perfezione”. Più che spiegare i suoi sentimenti, lui è un tipo che invece preferisce dimostrarli.



Oggi lui va cauto con le relazioni perché in passato ha sofferto molto anche sul piano sentimentale. Di Roberta l’ha colpito “la sua spontaneità, la sua semplicità, nonostante abbia un carattere complesso per certi aspetti”. Sin dal primo momento, lei gli è piaciuta, anche perché crede che siano simili. Luca è sicuro che dietro la sua corazza ci sia “una dolcezza grandissima”.

Intanto, il Magazine fa sapere una curiosità interessante su Salatino. Le sue doti culinarie “sono note nel campo della ristorazione”. Il 29enne è, infatti, stato “menzionato sulla guida del Gambero Rosso tra i migliori nella preparazione dell’iconica carbonara”.

