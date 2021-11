Spin Master Entertainment e Nickelodeon Movies annunciano il secondo film dei Paw Patrol: The Mighty Movie

Il film, distribuito da Paramount Pictures, uscirà nei cinema americani il 13 ottobre 2023.Nello stesso periodo sarà rilasciato per la TV uno speciale spin-off ufficiale dedicato ad uno dei cuccioli della squadra PAW Patrol

Reduce dal successo globale di PAW Patrol: Il FIlm, Spin Master -leader globale del settore toys&entertainment- ha l’inizio produzione di un secondo lungometraggio per il cinemadedicato alla saga animata che appassiona milioni di bambini in età prescolare di tutto il mondo: PAW Patrol: The Mighty Movie. Il film d’animazione in CGI, prodotto da Spin Master Entertainment e Nickelodeon Movies, sarà distribuito da Paramount Pictures e uscirà negli Stati Uniti -in esclusiva cinema- il 13 ottobre 2023. Per lo stesso periodo è stata anche annunciata da Spin Master Entertainment e Nickelodeon la produzione di uno spin-offdella serie PAW Patrol, dedicato a uno dei principali cuccioli della squadra di Ryder, gli amatissimi Marshall, Chase, Rubble, Skye, Zuma e Rocky. Dal debutto internazionale, nell’agosto 2021, ad oggi PAW Patrol: Il Film ha riscosso un enorme successo, con un risultato al botteghino di oltre 40 milioni di dollari in US e oltre 135 milioni di dollari in tutto il resto del mondo, posizionandosi in sesta posizione nella classifica “d’incasso” dei film animati dedicati alla famiglia usciti nell’anno. Rilasciato in contemporanea sulla piattaforma Paramount+, PAW Patrol: Il Film si è subito posizionato come #1 nella classifica dei film in streaming, con una media di 3 visioni a famiglia.

Sinossi di PAW Patrol: The Mighty Movie