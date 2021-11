Grande Fratello Vip, c’è la data della finale: quando entrano i nuovi vip

Grande Fratello Vip, fissata la data della finale: il vincitore verrà annunciato il 14 marzo 2022

Dopo tanti rumors è arrivata l’ufficialità: il GF Vip finirà lunedì 14 marzo 2022. Stando alle anticipazioni fornite da TvBlog Alfonso Signorini avrà modo di annunciare il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip a marzo del nuovo anno, andando ad allungare ancora di più il programma: basti pensare che nella scorsa edizione Tommaso Zorzi venne decretato vincitore il 1 marzo. Come la prenderanno i concorrenti alla notizia? E soprattutto: come reagiranno quando scopriranno che tra fine novembre e inizio dicembre arriveranno nuovi concorrenti?

Alfonso Signorini, altri ingressi al GF Vip 6: nuovi concorrenti a fine novembre e inizio dicembre

Per far durare il Grande Fratello Vip 6 fino al 14 marzo 2022, quando Alfonso Signorini annuncerà il vincitore, si è deciso per nuovi ingressi, che avverranno tra fine novembre e inizio dicembre. TvBlog fa sapere che potrebbero esserci, in totale, circa otto nuovi ingressi: si parla del Divino Otelma, che non piacerà a Francesca Cipriani. Si parla anche di Antonella Fiordelisi. Bisognerà aspettare nel corso delle prossime settimane per capire chi entrerà e se riuscirà a creare delle dinamiche interessanti e spiazzanti all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del GF Vip, giunto alla sesta edizione.

Anticipazioni GF Vip stasera: cosa succederà ad Alex Belli dopo la battuta su Manuel Bortuzzo?

Ma cosa succederà stasera secondo le anticipazioni del GF Vip? Sicuramente non sarà una puntata facile per Alex Belli che se n’è uscito con una battuta infelice su Manuel Bortuzzo, ma si parlerà anche di Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Si parlerà del triangolo amoroso composto da Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Può darsi, anche, che ci sia un acceso confronto tra Delia Duran e Alex Belli.

