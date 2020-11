Rai5, oggi andrà in onda “A me gli occhi, please”

Nel giorno delle esequie di Gigi Proietti, Rai Cultura propone il leggendario show teatrale del grande attore “A me gli occhi, please”, in onda giovedì 5 novembre alle 15.30 su Rai5. Articolato in due puntate con la regia di Roberto Lerici, registrato al Teatro Tenda di Roma e andato in onda in tv nel 1976, lo spettacolo presenta alcuni dei cavalli di battaglia del mattatore romano che si cimenta in imitazioni, improvvisazioni con maschere tradizionali e interpretazioni di personaggi della cultura popolare capitolina, stornelli, barzellette, monologhi istrionici, canzoni. Lo show, anche in virtù dei risvolti in parte drammatici presenti nella drammaturgia, è riconosciuto come una delle prove teatrali di Proietti più riuscite e uniche di sempre.