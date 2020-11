Parla Alessandro Preziosi: “Le donne sono il sale della vita, anche se quei capricci delle attrici…”

L’attore apre il suo cuore in una lunga intervista. In cui ammette di aver desiderato qualche avances di colleghe avvenenti. Che, invece, hanno puntato a registi. Consce del loro fascino…

Alessandro Preziosi parla dei suoi amori, a cuore aperto. Raccontando (anche se facciamo tutti un po’ fatica a crederci…) di non voler piacere, addirittura: “Da qualcuno sono stato definito un ‘piacione’, appellativo che non amo: io non voglio piacere, non sono un seduttore”

COPRIFUOCO ANTE LITTERAM – Alessandro Preziosi ricorda quando andava a scuola. I suoi genitori, da sempre, volevano che facesse l’avvocato. Lui già sognava di fare l’attore: “La mia carriera scolastica al liceo è stata un vero disastro”



racconta Alessandro Preziosi al Corriere della Sera. “Quasi ogni anno venivo rimandato in qualche materia e, di conseguenza, venivo severamente punito dai miei. La punizione più dura: mentre ero costretto a fare le ripetizioni per sostenere poi l’esame a settembre, non potevo uscire di casa. Ma io trasgredivo.. Le lezioni ovviamente avvenivano d’estate quando tutta la nostra famiglia si trasferiva a Capri. Ve lo immaginate un ragazzetto che, in quel meraviglioso luogo di vacanza, se ne sta chiuso senza poter andare con gli amici a divertirsi? Ebbene: io, nottetempo, mi calavo dalla finestra della mia camera. Però una sera, chi ti incontro per strada? Papà e mamma. Un disastro”. Insomma, un lockdown ante litteram…

GLI AMORI DI UNA VITA E I CAPRICCI DELLE ATTRICI – Alessandro Preziosi parla anche dei suoi tanti amori: “Ogni tanto mi appioppano una nuova fidanzata. Una battuta di Alessandro Bergonzoni, dice: le donne sono il sale della vita perché, quando l’acqua bolle, le cali dentro… A parte la boutade, ho amato e sono stato amato e, nel bene e nel male, sono grato alle mie partner che mi hanno sopportato e supportato”. E sulle molestie nel mondo dello spettacolo: “Per fortuna, non mi è mai successo di vivere un’esperienza diretta di avances da parte di uomini. Piuttosto, mi sarebbe piaciuto averle da parte di qualche bella compagna di scena, e purtroppo non è avvenuto. Invece, mi è capitato di assistere a qualche atteggiamento da parte di attrici che, consce del loro fascino, facevano capricci con i registi, ottenendo a volte dei privilegi”.





