Il Teatro lirico di Cagliari prosegue la stagione in streaming

Il Covid non ferma la stagione del Teatro lirico di Cagliari e quella dell’Ente Concerti ‘Marialisa De Carolis’ di Sassari. Il pubblico non potrà assistere alle opere nei teatri, ma le ascolterà in streaming. È il caso della ‘Traviata’ e di ‘Suor Angelica’ di Puccini.

Il melodramma verdiano, per la prima volta, sarà trasmesso dal Teatro lirico di Cagliari in diretta televisiva e sui canali web del gruppo ‘L’Unione editoriale’ venerdì 6 e sabato 7 novembre alle 21: sull’emittente televisiva Videolina (Canale 10 del Digitale Terrestre – su satellite al Canale 819 di Sky e TivùSat) e in live streaming su www.videolina.it e su www.unionesarda.it. L’allestimento, proveniente da Padova, mantiene l’impianto originario studiato dal regista Giulio Ciabatti – a Sassari nel 2017 con Il barbiere di Siviglia e Tosca –, con i costumi di Filippo Guggia, il progetto scenico di Maddalena Moretti e le luci di Tony Grandi. Il pubblico da casa vedrà, quindi, uno spettacolo completo di scene e costumi e non una rappresentazione in forma di concerto. Nel cast, tutto al femminile, la parte della protagonista sarà interpretata dalla giovane Maria Teresa Leva, soprano già affermato in tutto il mondo.

L’Orchestra dell’Ente concerti, ridotta a 40 elementi dalle prescrizioni anticontagio, sarà diretta da Aldo Sisillo, mentre il Gruppo vocale dell’Ente sosterrà le parti corali, anch’esse forzatamente limitate. Così come già accaduto per Il tabarro, anche Suor Angelica sarà preceduta da una meditazione musicale che sottolinea il particolare momento attraversato non solo dal mondo del Teatro: a introdurre Suor Angelica sarà l’esecuzione di un’originale Ave Maria, in prima esecuzione, composta da Stefano Garau e interpretata con l’orchestra dal soprano Elisabetta Scano.