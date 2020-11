Bettarini in crisi con la fidanzata Nicoletta Larini: spunta Giulia Salemi

A pochi giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip un gossip travolge la vita sentimentale dell’ex calciatore

È crisi tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Stando a quello che scrive Giornalettismo la coppia di Temptation Island Vip non starebbe vivendo un momento facile. E una sospetta vicinanza tra lo sportivo e Giulia Salemi avrebbe peggiorato la situazione. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale, la stilista toscana avrebbe ricevuto un messaggio su Instagram nel quale si parlava di presunti movimenti sospetti tra Bettarini e la modella italo-persiana.

L’ex marito di Simona Ventura e la web influencer sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip e in attesa di entrare nella Casa più spiata d’Italia alloggiano nello stesso albergo. Qui, come spifferano gli ultimi gossip, ci sarebbe stato un avvicinamento sospetto tra il 48enne e la 27enne. Voci di corridoio che avrebbero infastidito parecchio Nicoletta, che avrebbe poi contattato il suo compagno per chiedere spiegazioni. Da qui sarebbe partita una lite furibonda.

Dopo che la notizia ha cominciato a circolare sul web sui rispettivi profili Instagram di Nicoletta Larini e Stefano Bettarini è apparsa una foto dei due che si baciano con trasporto. “Ci siamo scelti”, ha scritto la creativa mentre l’ex calciatore ha fatto sapere: “Bla bla”. Pettegolezzi infondati o litigio archiviato? Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip…

L’ingresso di Giulia Salemi e Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip è previsto per venerdì 6 novembre 2020. I due dovevano entrare in gioco la scorsa settimana insieme a Selvaggia Roma ma la modella di origini tunisine è risultata positiva al Coronavirus. Mentre l’arrivo di Selvaggia è stato messo in stand by, Giulia e Stefano hanno avuto il via libera dalla produzione.

Per Stefano Bettarini e Giulia Salemi si tratta di un ritorno al reality show di Canale 5. Il fidanzato di Nicoletta Larini ha preso parte alla prima edizione nel 2016 mentre l’ex fiamma di Francesco Monte è stata una delle protagonisti della terza edizione andata in onda nel 2018.

Nel bunker di Cinecittà Bettarini dovrà fare i conti con due concorrenti che conosce bene: Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Con la prima ha avuto una fugace relazione in passato mentre il secondo è stato il tentatore di Nicoletta a Temptation Island Vip. La Salemi, invece, dovrà risolvere alcuni problemi rimasti in sospeso con l’amico Tommaso Zorzi.





Antonella Latilla, Gossip.it