Area Sanremo, questi i concorrenti che accederanno alle finali

La commissione artistica di valutazione composta dal presidente Vittorio De Scalzi, nella foto, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max, si è riunita subito dopo la seconda e conclusiva tornata delle audizioni dal vivo ed ha decretato i 61 concorrenti di Area Sanremo che accederanno alle finali del 21/22 novembre. A questi, si aggiungono, come da regolamento, i nomi dei due vincitori del Premio Pigro e del Premio Lunezia, rispettivamente Marcello Graduato (da Montorio, Teramo) e Maurizio Protopapa (da Gagliano del Capo, Lecce). Durante la fase finale verranno decretati gli otto vincitori assoluti di Area Sanremo TIM 2020, da cui la commissione Rai sceglierà poi, durante la serata di AmaSanremo che andrà in onda su Rai1 il 17 dicembre, i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Anche quest’anno grazie a TIM il concorso è totalmente gratuito per gli iscritti. Un altro importante riconoscimento che verrà consegnato in concomitanza con la proclamazione degli otto vincitori, è il Premio TIM per il miglior videoclip, assegnato dalla commissione artistica di Area Sanremo TIM. Quest’anno tra i partner di prestigio, Area Sanremo TIM annovera la Nazionale Italiana Cantanti, progetto di solidarietà unico al mondo che nel 2021 celebrerà i 40 anni di attività e il trentennale della Partita del Cuore. Il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Livio Emanueli, dichiara: “Il bilancio è molto positivo, sia per il fatto che siamo riusciti ad ascoltare gli oltre 400 ragazzi, nonostante la situazione contingente, sia perché la commissione si è detta molto soddisfatta del livello qualitativo dei partecipanti, sicuramente all’altezza dello scorso anno. Aspettiamo comunque i prossimi dpcm per modulare al meglio le tappe del concorso”.

A sua volta Vittorio De Scalzi commenta “se devo soffermarmi su due cose che in questa strana edizione mi hanno colpito la diligenza con la quale, malgrado le difficolta e le normative, hanno avuto gli artisti nel presentarsi alle audizioni, e la notevole qualità che ci ha messo decisamente in difficoltà nel dover scegliere fra bravi e bravissimi”.

Anche nella fase finale saranno prese tutte le precauzioni necessarie a garantire uno svolgimento delle audizioni in completa sicurezza per concorrenti, commissione, personale interno, tecnici e security. L'accoglienza degli iscritti e le audizioni finali – naturalmente a porte chiuse – avverranno nel rispetto delle norme anti-Covid emanate negli ultimi decreti della presidenza del Consiglio dei ministri.

