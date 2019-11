Uomini e Donne anticipazioni: Sossio e Ursula si sposano nel 2020

Dopo la nascita della piccola Bianca, Sossio e Ursula di Uomini e Donne sono pronti al grande passo. Il matrimonio è da tempo nei progetti della coppia nata al Trono Over di Maria De Filippi e il 2020 sembra essere l’anno giusto. Sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, l’ex Cavaliere ha annunciato che le nozze sono in programma. Una data precisa non è stata ancora stabilita ma Sossio vuole andare al più presto all’altare con Ursula. Che dopo la nascita di Bianca si sta rivelando una mamma fantastica, coraggiosa e determinata. Del resto la Bennardo ha esperienza visto che ha avuto tre figli maschi da un precedente matrimonio. Sossio è invece padre di Daniel e Diego, avuti dall’ex moglie Rossella.

Le parole di Sossio Aruta sul matrimonio con Ursula Bennardo

“Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo pianificando”, ha dichiarato Sossio Aruta, ex di Uomini e Donne e Temptation Island Vip, alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “La data non c’è ancora, ma è nei nostri programmi futuri convolare a nozze”, ha aggiunto il 48enne, che dopo l’addio alla televisione continua a giocare a calcio. Ma per Sossio non si tratta di un vero e proprio addio: nei prossimi mesi spera di poter partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Intanto sta per lanciare con Ursula un’azienda di abbigliamenti per bambini: un progetto che entusiasma molto la coppia.

Il regalo di Sossio per Ursula dopo la nascita della figlia Bianca

In attesa del matrimonio, Sossio Aruta ha regalato a Ursula, subito dopo il parto, due fedi con inciso il nome di Bianca. “Le indossiamo già, è un rituale della mia Napoli. È un regalo per la fatica della donna che mi ha reso papà”, ha spiegato lo sportivo.

