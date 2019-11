Stasera, su Canale 5, andrà in onda Borussia Dortmund-Inter

Stasera, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la quarta giornata di Champions League Borussia Dortmund-Inter.

In diretta dal Signal Iduna Park di Dortmund andrà in scena l’importantissima sfida tra i gialloneri di Favre e i nerazzurri di Antonio Conte. Alle 19.45, su Canale 20, “Pressing Champions League anteprima” con l’avvicinamento al calcio d’inizio con Giorgia Rossi, Christian Vieri e gli inviati Francesca Benvenuti e Marco Barzaghi.

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

Ma il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 6 novembre, in seconda serata su Italia 1, con “Pressing Champions League”. Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di “Lokomotiv Mosca-Juventus” e di “Atalanta-Manchester City”, commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Giovanni Galli, Umberto Gandini, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per l’analisi di tutti i casi arbitrali

Inoltre, giovedì 7 novembre, in seconda serata su Canale 20, andrà in onda “Pressing Champions League Highlights” con il meglio di tutte le sedici partite giocate martedì e mercoledì

Tutti questi appuntamenti saranno visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).