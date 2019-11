Mix & Match: la sfida tv per vincere il Guardaroba delle Meraviglie scelto su YOOX

Puntata 1: il Grande Freddo

«Una camicia bianca, un paio di jeans e un blazer maschile», sono i capi immancabili nel guardaroba di Chiara Francini.

L’attrice e scrittrice è il primo ospite di puntata, pronta a dare consigli alle concorrenti in gara a Mix & Match.

Il tema della sfida è Il Grande Freddo: «l’inverno è la mia stagione preferita, l’estate è troppo noiosa».



Prendi quattro fashion lover, certe di saperla lunga in tema di outfit, e mettile in competizione. Conoscono davvero la differenza tra un look originale e uno improbabile, o quella tra classico e noioso?

Torna con una seconda stagione Mix & Match, l’appuntamento televisivo alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione con lo store online YOOX e condotto da Lodovica Comello.

Con lei Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, giudice unico in tema di pendant e too much.

Tre sono i match: Fashion Icon, con la presentazione di un outfit ispirato alla propria icona di stile; la Prova a Tema scelta dal giudice; Mix & Match, con la costruzione di un look integrale a partire da un capo della collezione 8 by YOOX. L’appuntamento è dal 3 novembre ogni domenica su Sky Uno alle 21.15 con otto nuovi episodi, on demand su Sky Go e in streaming su Now Tv.

La vincitrice si aggiudicherà tutti gli abiti e accessori indossati nel corso della trasmissione: sogno di ogni e-shopper e autentica bramosia per noi che facciamo le orecchie alle pagine di moda delle riviste. Lo cantano benissimo Elio e le Storie Tese: «cosa sono i milioni. Quando in cambio ti danno le scarpe?». Per vincere il Guardaroba delle Meraviglie di YOOX, le concorrenti dovranno sudare quattro camicie, augurandosi che queste non siano démodé.

La novità in questa seconda stagione di Mix & Match è l’ospite di puntata, chiamato a soccorrere le sfidanti.

Si inizia con Chiara Francini e il suo stile vintage sensuale. Molti i nomi: Ambra Angiolini, Nicoletta Romanoff e Giuseppe Maggio in quota attori, la rapper M¥SS KETA, il portiere delle Azzurre Laura Giuliani, la top model Nadège, l’esperta immobiliare Paola Marella.

