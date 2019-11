Ascolti in digitale, vince Mediaset

È partita ieri la grande operazione di Rai Play con Rosario Fiorello che spunta su Rai Uno, sull’over the top di viale Mazzini e sui canali radiofonici, in una rivoluzione digitale ormai irrinunciabile per il servizio pubblico, soprattutto da quando Auditel rileva gli ascolti su molti device ulteriori al classico apparecchio tv.

Al momento mancano ancora all’appello le app (quindi le varie Rai Play, Mediaset Play, DPlay, Sky Go ecc.) e la gran parte delle smart tv (arriveranno presto), ma nelle rilevazioni Auditel ci sono già i desktop e i mobile browser. E, rispetto alle tradizionali misurazioni delle share televisive, i rapporti di forza sono molto diversi.

Per esempio, nel periodo 8 settembre-28 ottobre, in termini di minuti visti di contenuti editoriali su device digitali, l’editore Mediaset ha una leadership assoluta col 42% (oltre 1,3 miliardi di minuti visti), davanti a Rai col 29% (885 milioni di minuti visti), Sky Italia (19%), La7 (6%) e Discovery (4%). Chiaro, quindi, come Rai debba correre ai ripari, poiché nella permanenza degli ascolti (misurata dai minuti visti) dovrebbe essere molto più avanti in graduatoria, tenuto conto della qualità delle sue proposte.

E come pure Discovery, perlomeno con questa metodologia di rilevazione, non esca in maniera brillante nonostante abbia programmi orientati soprattutto verso un target giovane e molto connesso.

Guardando poi alla classifica dei canali tv più visti su desktop e mobile browser, il dominio di Canale 5 è incontrastato: l’ammiraglia Mediaset è a 878 milioni di minuti visti, staccando nettamente Rai Uno, ferma a quota 368 milioni. Non lontanissima c’è Italia Uno a quasi 245 milioni di minuti visti, con La7, e i suoi 178 milioni, che precede addirittura Rai Due (174 milioni). Tra qualche stagione, in un universo completamente dominato dai device digitali e dalle modalità di consumo on demand dei contenuti audiovisivi, questi potrebbero quindi essere i nuovi equilibri tra i broadcaster televisivi italiani.

Il programma con più minuti visti in digitale nel periodo 8 settembre-28 ottobre è Uomini e donne, con quasi 218 milioni di minuti visti, davanti a Temptation Island Vip (141 milioni) e Le Iene, iniziato più tardi, e che in poche settimane è già a quota 137 milioni di minuti visti.

Il gruppo Mediaset, perciò, piazza tre suoi programmi ai primi tre posti e sei nella top ten (nella quale, curiosamente, non c’è ancora Striscia la notizia), dove le incursioni di altri editori riguardano X-Factor (Sky) al quarto posto, Un passo dal cielo (fiction di Rai Uno) al settimo, e, infine, Rocco Schiavone e Il Collegio (entrambi di Rai Due), rispettivamente al nono e decimo posto.

Claudio Plazzotta, ItaliaOggi