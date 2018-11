Meghan Markle: la Regina invita la mamma a Natale

La Regina Elisabetta II avrebbe invitato la madre di Meghan Markle a trascorrere il Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Se confermato, sarebbe il primo invito di questo tipo

La mamma di Meghan Markle ha ricevuto un invito, non ancora reso ufficiale, ma che arriva direttamente dalla Regina; infatti, secondo quanto si apprende, il giorno di Natale Doria Ragland non lo trascorrerà sola ma assieme alla figlia Meghan e al principe Harry e a tutta la famiglia reale.Questo gesto, che da molti viene visto come un privilegio, è sicuramente un segno di rispetto per la duchessa di Sussex considerato che non ha parenti stretti in Gran Bretagna. Inoltre, secondo indiscrezioni provenienti da una fonte riportata dai giornali britannici, l’invito è definito come un “gesto molto premuroso” nei confronti della madre di Meghan, considerato che quest’ultima ha da poco ufficializzato la sua gravidanza e avere la madre vicina sarebbe senz’altro rassicurante per lei. Una iniziativa inusuale, dunque, che non era mai stata riservata neanche alla famiglia di Kate Middleton, la moglie del principe William. Il primo Natale da sposati per Harry e Meghan, come da invito, si terrà presso la tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Come accennato in precedenza, si ricorda che la famiglia di Kate non è mai stata invitata ai festeggiamenti presso il castello; si incontreranno con la famiglia reale solo la mattina, per commemorare il Natale in chiesa come da tradizione. Il resto della giornata del 25 dicembre, poi, la passeranno ad Anmer Hall, la proprietà dei duchi di Cambridge che si trova dentro la tenuta di Sandringham. Si ricorda, infine, come Meghan non è nuova a queste improvvisate da parte della famiglia reale; l’anno scorso, infatti, quando ancora era soltanto fidanzata con il principe Harry, era stata invitata a trascorrere il Natale sempre in compagnia della famiglia reale. Da quanto si apprende, questa volta la notizia dell’invito rivolto alla signora Doria non ha avuto ancora nessun riscontro da parte di Buckingham Palace, dove tutto tace.

Alessandro Conte, ilgiornale.it