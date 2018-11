Lorenzo Insigne vittima di uno scherzo delle Iene: la moglie organizza un finto tradimento

Lorenzo Insigne è l’ultima vittima degli scherzi delle Iene. Lo scherzo andrà in onda domenica prossima. La moglie e un amico di famiglia sono stati i complici degli autori. Insigne, ingelosito dagli atteggiamenti della sua signora, l’ha raggiunta in un noto locale della movida napoletana, per coglierla in flagrante con un presunto regista che le faceva il filo. Come andrà a finire? Bisogna aspettare domenica ma intanto l’attaccante del Napoli al termine dello scherzo ha pubblicato una foto su Instagram con la moglie con la didascalia: “My life…”.

blitzquotidiano.it