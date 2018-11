I Bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni puntata 5 novembre 2018

I Bastardi di Pizzofalcone 2 tornano in onda oggi, 5 novembre, con una nuova puntata dal titolo “Souvenir” in cui un americano in vacanza viene trovato morto.

I Bastardi di Pizzofalcone 2 tornano in onda oggi, 5 novembre, con una nuova puntata, la quinta di questa stagione. Il pubblico è sempre più interessato a Lojacono e i suoi e gli ottimi ascolti lasciano pensare che la fiction con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini continuerà ad andare avanti senza problemi per questa stagione e, magari, per la prossima. I casi sono sempre nuovi e legati sempre all’ambiente familiare e gli intrecci personali dei Bastardi continuano a districarsi di puntata in puntata continuando ad irretire il pubblico di Rai1 che apprezza l’apertura di Lojacono verso la Piras ma anche la relazione omosessuale tra Alex e Rosaria e la voglia di Francesco di tornare dalla moglie in nome della bambina che ha trovato e che ha chiamato proprio come lei. Tutto questo tornerà al centro di Souvenir, la puntata che andrà in onda a partire dalle 21.20 circa su Rai1 anche questo lunedì e, ancora una volta, scontrandosi con una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2018. Cos’altro succederà? Quella in onda oggi, 5 novembre, sarà la quinta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2. La fiction è quasi in dirittura d’arrivo e il pubblico di Rai1 è pronto per scoprire quale sarà il caso della serata, quello che che terrà impegnati i Bastardi con il titolo “Souvenir”. Nei primi minuti della puntata scopriremo che un uomo è stato ritrovato dopo un’aggressione e portato in ospedale in come. L’uomo era privo di documenti e cellulare ed è stato ritrovato in un cantiere della metropolitana dagli uomini che vi lavorano ma sembra che nessuno sia riuscito a parargli prima i morire. Toccherà ai Bastardi non solo risolvere il caso ma, soprattutto, arrivare a scoprire la sua identità. Secondo i primi dettagli sembra che si tratti di un americano in villeggiatura a Sorrento con la sorella e la madre, un ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheìmer. Un’indagine tra presente e passato porterà sullo schermo anche una appassionante storia d’amore tra Napoli e una malinconica Sorrento fuori stagione. Questo spingerà anche i protagonisti a segnare una svolta ai loro rapporti rimasti appesi in queste prime settimane? I Bastardi di Pizzofalcone 2 si avvia verso il finale e molto lascia pensare che le questioni d’amore dei suoi protagonisti rimarranno ancora una volta ferme al palo. Lojacono si era lasciato andare con la Piras salvo poi ripensarci e farsi indietro quando la figlia ha bussato alla sua porta. Come se questo non bastasse e le minacce ricevute (e l’aiuto rifiutato) nemmeno sembra proprio che la dolce Piras potrebbe cedere alle avances di Diego che caso dopo caso sembra essersi avvicinato molto a lei. Sullo sfondo rimane la questione di Francesco pronto a prendersi cura della bambina che ha trovato ma che proprio nell’ultima puntata in onda ha scoperto che le adozioni non sono per i single. Proprio per questo ha deciso di chiedere una seconda possibilità alla moglie, la donna metterà da parte le violenze subite in nome dell’idea di una nuova famiglia per loro? Rosaria deve combattere con la sua gelosia nei riguardi di Alex, anche per loro c’è un triangolo in arrivo?

Hedda Hopper, ilsussidiario.net