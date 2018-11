Ascolti tv, convincono le “ragazze” di Gloria Guida

La puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, in onda ieri, domenica 4 novembre, in prima serata su Rai1, è stata vista da 3 milioni e 647mila spettatori, con uno share del 14,5. A seguire, “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” ha raccolto 2 milioni e 216 mila spettatori, pari ad uno share del 13. “Tg1 Speciale” sul maltempo, in onda dopo la mezzanotte, è stato visto da 1 milione 10 mila telespettatori, con l’11,2 di share

Su Rai2 lo “Speciale Tg2” in prima serata dedicato all’emergenza maltempo in Italia è stato visto da 908 mila spettatori, con il 3,6 di share.

Bene su Rai3, sempre in prima serata, “Le Ragazze”, condotto da Gloria Guida, con 1 milione e 212 mila spettatori e il 5,4 di share. A seguire da segnalare la docu-serie “Dottori in corsia” sui medici del Bambin Gesù e i loro piccoli pazienti, che è stato vista da 562 mila spettatori con il 4,1 di share.

Nel pomeriggio di Rai1 ancora bene la “Domenica In” di Mara Venier, che fa registrare nella prima parte 2 milioni 762 mila spettatori, share 16.3 e nella seconda ha realizzato 2 milioni 347 mila con il 15,1 di share. A seguire il “Tg1 Speciale” incentrato sul maltempo è stato visto da 2 milioni 447 mila spettatori, con il 14,6 di share. Sempre molto seguita “L’Eredità”, che ha ottenuto 4 milioni 402 mila spettatori e il 21 di share.

Da segnalare, nel daytime di Rai1, “Uno Mattina in Famiglia” con 1 milione 810 mila spettatori (share 24.7) e “Linea verde” con 2 milioni 919 mila spettatori e il 18,7 di share.

Su Rai2, “Quelli che il calcio” è stato seguito da 1 milione e 137 mila spettatori, pari al 7,4 di share. “Dribbling”, curato da Rai Sport, ha realizzato 858 mila spettatori (5.4 di share) e “Novantesimo Minuto” nella seconda parte ha ottenuto 1 milione 166 mila spettatori e il 5,6 di share. In seconda serata “La Domenica sportiva” è stata vista da 1 milione 76 mila spettatori (5.7 di share), mentre “L’altra DS” ha registrato 583 mila spettatori e il 5.9 di share.

Nel pomeriggio di Rai3, bene la puntata di “Mezz’ora in più”, di Lucia Annunziata, vista da 1 milione 393 mila spettatori e 8.6 di share. A seguire, in evidenza anche il “Kilimangiaro” che ha registrato 1 milione 598 mila spettatori (9.6 di share).

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato l’intera giornata con 4 milioni e 207 mila spettatori e uno share del 36.