Andrea Bocelli, il suo “Sì” è primo in classifica anche negli Stati Uniti

Arriva in prima posizione nella classifica degli Stati Uniti, l’ultimo CD di Andrea Bocelli, ed è già record di vendite

È un momento d’oro per Andrea Bocelli. Il tenore italiano molto amato anche all’estero, per la prima volta nella sua carriera di artista, conquista la vetta delle classifiche statunitensi.Il suo ultimo LP, distribuito lo scorso 26 ottobre, raggiunge il primo posto della top 200 di Billboard. Secondo gli ultimi dati, l’album di Andrea Bocelli ha venduto ben 130 mila unità, e solo qualche giorno fa, è arrivo tra i primi nella classifica inglese. Si tratta di un record mai battuto fino ad ora. Solo nel 2009 l’album “My Christmas” si era fermato in seconda posizione, com’era successo nel 2013 per “Passione”. Il “Sì” di Bocelli ha finito per scalzare l’album di A Star Is Born che, per tre settimane, è stato in cima alla top. L’ultimo lavoro del cantante resta un’ottima operazione commerciale che risulta appetibile sia per un pubblico giovane che meno giovane. All’interno dell’LP oltre a duetti con Ed Sheeran e Dua Lipa, è presente anche la canzone “Fall on me” che Bocelli ha registrato insieme al figlio Matteo. Quest’ultima è presente anche nella soundtrack de Lo Schiaccianoci, film Disney ora nelle sale.In Italia è solo in sesta posizione ma, a quanto sembra, ultimamente Andrea Bocelli trova più semplice sfondare nel mercato anglosassone che in quello nostrano. Esulta la Caterina Sugar, l’etichetta discografia che 24 anni fa ha creduto nella forza dell’artista.

Carlo Lanna, ilgiornale.it