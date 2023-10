Kevin Spacey in ospedale, si è temuto per infarto ma l’allarme è rientrato

Kevin Spacey è stato portato d’urgenza in ospedale temendo un attacco cardiaco dopo essere rimasto insensibile a un braccio per un breve periodo di tempo. L’attore era ospite al Festival internazionale del cinema di Tashkent, in Uzbekistan. Il protagonista di House of Cards, 64 anni, è stato accompagnato in ospedale e sottoposto a una serie di test medici compresa la risonanza magnetica.

C’è per altro un precedente. Kevin Spacey si era sentito male in occasione di una visita nell’antica città di Samarcanda, mentre si trovava al Museo Afrasiyab. L’attore avrebbe sentito il suo braccio sinistro intorpidirsi per circa otto secondi. I medici inizialmente temevano si trattasse di un infarto, ma poi lo hanno tranquillizzato e dimesso. Infatti l’attore ha fatto ritorno al festival e si è presentato sul palco tranquillizzando tutti i presenti.