Compleanno in dolce compagnia per Stefano De Martino

(di Federica Zito) Il 3 Ottobre Stefano De Martino ha festeggiato il suo 34esimo compleanno in un locale a Milano in compagnia di amici e di una ragazza seduta al suo fianco. Pare si tratti di Veronica Montini, e non di Martina Trivelli, la ragazza che il conduttore sta frequentando da un pò e con la quale è stato diverse volte paparazzato.

Ad alimentare il gossip sarebbe una foto scattata da un amico del conduttore che ritrae Stefano De Martino e la ragazza vicini al tavolo e contornati da un cuore disegnato dall’amico. Ancora non è chiaro chi fosse quindi la ragazza, quello che si sa però è che De Martino in questo momento non è solo.

Stefano è stato paparazzato più di una volta con Martina Trivelli e pochi giorni fa erano stati beccati sotto casa di lei, De Martino accorgendosi poi della presenza dei paparazzi ha lasciato il posto. Scopriamo però qualcosa in più su di lei. Martina non fa parte del mondo dello spettacolo, ha 26 anni e vive a Milano dove lavora come Retail Specialist per la casa di cosmetici Filorga. Sui social però vanta un profilo Instagram di tutto rispetto, ha oltre 11 mila follower e pare abbia frequentato precedentemente un noto ragazzo dello spettacolo di nome Andrea, il cognome rimane segreto.

Non è chiaro se quindi fosse lei o Veronica Montini, (che pare sia al’ex di Tony Effe), quel che sappiamo però è che entrambi si seguono sui social e tra di loro c’è un continuo scambio di like. La vita sentimentale di Stefano si sta muovendo dopo l’ultima separazione con Belen Rodriguez, che ha invece ufficializzato sui social la storia con Elio Lorenzoni.

Il conduttore è sempre stato molto riservato per tutelare il figlio Santiago, per ora quindi De Martino non si sbilancia, l’importante però è che ritrovi la serenità dopo la fine del matrimonio che, oramai sembra un lontano ricordo.

